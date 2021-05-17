Портал Sina: Россия может столкнуться со «странными» маневрами военных Японии в районе Курил

Российская Федерация может столкнуться со «странными» маневрами военных Японии в районе Курильских островов. На это указывается в материале, появившемся в китайском интернет-сегменте, пишут отечественные СМИ.
Как информирует «ПолитРоссия», сайт Sina отметил, что Москве следует быть готовой к «странным» маневрам японской стороны в районе Курил в скором будущем. Портал констатировал, что нападение Токио на острова маловероятно. Пока все будут думать, что восточноазиатская страна нацелена на российские земли, она может неожиданно атаковать Австралию или Южную Корею, с которыми у Японии тоже есть территориальные разногласия.
Ранее сегодня сообщалось, что бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис предрек вероятную войну между Вашингтоном и Москвой в случае присоединения Украины к НАТО.
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