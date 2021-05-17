Бывший подполковник армии США Дэвис предрек возможную войну между Америкой и Россией в случае вступления Украины в НАТО

Дэниэл Дэвис, бывший подполковник американской армии, предрек возможную войну между Соединенными Штатами и Российской Федерацией в случае вступления Украины в Североатлантический альянс.
Как отметил эксперт в материале, опубликованном на сайте 19FortyFive, присоединение Киева к НАТО может привести к военному конфликту Вашингтона и Москвы. Экс-подполковник указал на то, что предполагаемое членство Украины в альянсе поставит под угрозу два основных приоритета США. Это избегание ненужного столкновения со страной, являющейся обладательницей оружия массового уничтожения, и процветание американской нации.
Также Дэвис спрогнозировал, что принятие бывшей советской республики в западный военный блок отрицательно скажется на безопасности всех государств, входящих в его состав.
Ранее в понедельник портал Avia.pro написал, что истребители НАТО F-35 побоялись идти на перехват российских Су-27 и Су-35 в небе над Балтийским морем.
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