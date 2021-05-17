Сайт Avia.pro: истребители НАТО F-35 побоялись идти на перехват российских Су-27 и Су-35 над Балтийским морем

Истребители Североатлантического альянса F-35 побоялись идти на перехват российских самолетов Су-27 и Су-35 в воздушном пространстве Балтийского моря. На это указывается в публикации, размещенной в сети.
Портал Avia.pro пишет, что отечественные истребители Су-27 и Су-35 некоторое время назад провели полеты в небе над Балтийским морем. В процитированном материале говорится, что F-35, развернутые на территории Эстонии, побоялись осуществить попытку перехвата боевых машин РФ. Как отмечают авторы сайта, у самолетов НАТО, несмотря на разницу поколений, не хватает возможностей для того, чтобы справиться с названными российскими истребителями.
Ранее китайский ресурс Sohu написал, что маневр крейсера «Москва» вынудил американский корабль Hamilton в спешке покинуть акваторию Черного моря.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.