Сайт Avia.pro: истребители НАТО F-35 побоялись идти на перехват российских Су-27 и Су-35 над Балтийским морем

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17 мая 2021, 07:01 Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Истребители Североатлантического альянса F-35 побоялись идти на перехват российских самолетов Су-27 и Су-35 в воздушном пространстве Балтийского моря. На это указывается в публикации, размещенной в сети.

Портал Avia.pro пишет, что отечественные истребители Су-27 и Су-35 некоторое время назад провели полеты в небе над Балтийским морем. В процитированном материале говорится, что F-35, развернутые на территории Эстонии, побоялись осуществить попытку перехвата боевых машин РФ. Как отмечают авторы сайта, у самолетов НАТО, несмотря на разницу поколений, не хватает возможностей для того, чтобы справиться с названными российскими истребителями.

Ранее китайский ресурс Sohu написал, что маневр крейсера «Москва» вынудил американский корабль Hamilton в спешке покинуть акваторию Черного моря.

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