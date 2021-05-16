Сайт Sohu: маневр крейсера «Москва» вынудил американский Hamilton в спешке покинуть Черное море

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16 мая 2021, 17:18 Источник: «ПолитРоссия»

Ракетный крейсер «Москва», MOD Russia / globallookpress.com

Маневр российского крейсера «Москва» вынудил американский корабль Hamilton в спешке покинуть Черное море. На это указывается в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Китайский портал Sohu пишет, что практически одновременно с появлением в Черном море судна Hamilton российская сторона начала в акватории масштабные учения. К тренировке среди прочих кораблей оказался привлечен крейсер «Москва».

Как отмечает сайт, после выхода «Москвы» из порта сложилось впечатление, что это судно, обладающее внушительными размерами, будет двигаться наперерез Hamilton. В публикации Sohu, пересказанной «ПолитРоссией», говорится, что данный маневр оказал мощное психологическое воздействие на военных США, вынудив американский корабль в спешке покинуть Черное море. Китайский ресурс констатировал, что миссия Hamilton в акватории продолжалась всего несколько дней.

Ранее в воскресенье сообщалось, что издание The Washington Post высказало прогноз, по которому Россия победит Украину в случае войны, так как НАТО не поможет Киеву.

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