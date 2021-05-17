Ресурс Avia.pro: российский «Панцирь-СМ-СВ» оказался значительно эффективнее израильского «Железного купола»

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17 мая 2021, 13:09 Источник: Аvia.pro

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», MOD Russia / globallookpress.com

Российский «Панцирь-СМ-СВ» оказался значительно эффективнее израильской системы ПРО «Железный купол». Данное обстоятельство констатируется в публикации, размещенной в интернете.

Как отмечает ресурс Avia.pro, чтобы сбить цели, «Железному куполу» необходимо выпустить в два-три раза больше ракет, чем отечественной системе. Кроме того, «Панцирь-СМ-СВ» имеет на вооружении пушку, которая также результативно работает по воздушным объектам противника.

Таким образом, российский комплекс значительно эффективнее израильского, резюмируется в процитированном материале.

Ранее в понедельник тот же самый портал написал, что военные РФ успешно нейтрализовали апрельскую провокацию кораблей НАТО в Балтийском море.

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