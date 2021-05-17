Экс-депутат Рады Царев объяснил, почему военный конфликт между РФ и Украиной неизбежен

Аргументы Недели → В мире 13+

17 мая 2021, 11:53 Источник: URA.RU

флаг Украины, фото: pixabay.com

Бывший депутат Верховной Рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев прокомментировал арест украинского политика Виктора Медведчука по подозрению в госизмене. По его словам, у России не осталось другого пути, кроме военного.

«Россия пыталась подкупить Порошенко - не получилось, потому что страх сильнее, чем жадность. Пыталась создать политическую оппозицию внутри Украины, чтобы силы, нацеленные на конструктивное сотрудничество с Российской Федерацией, выиграли в Украине. И вот Виктора Медведчука сейчас арестовали, держат на домашнем аресте. Есть только третий путь - это военный», - пояснил он.

Царев отметил, что пока неизвестно, готова ли Москва к военному варианту. Однако он считает, что возможной причиной вооружённого наступления являются обстрелы в Донбассе. Экс-депутат добавил, что люди, получившие российские паспорта, погибают.

«Было заявление, что военное решение со стороны руководства Российской Федерации - это крайняя мера. Но я не знаю, что должно еще произойти», - высказал он.

При этом Царев подчеркнул, что для Москвы военное столкновение с Киевом грозит усилением санкций. Хотя, по его мнению, на Украине российскую армию «встретят с цветами».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости