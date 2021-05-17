NYT: Билл Гейтс прославился «неуклюжими» попытками флиртовать с сотрудницами за спиной у жены

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17 мая 2021, 10:40 Источник: New York Times

Билл Гейтс, фото: Mike Siegel/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что миллиардер Билл Гейтс приглашал на свидания работающих на него в Microsoft и благотворительном фонде женщин, когда состоял в браке.

В источнике говорится, что в 2006 году Билл Гейтс посетил презентацию сотрудницы Microsoft, после которой отправил женщине электронное письмо с приглашением на ужин.

«Если вам некомфортно, притворитесь, что этого никогда не было», - цитирует текст из сообщения миллиардера издание. Отмечается, что женщина предпочла скрывать данную ситуацию.

К другой девушке - сотруднице благотворительного фонда Гейтс якобы проявлял интерес во время поездки в Нью-Йорк, пишет New York Times. Женщина рассказала, что на коктейльной вечеринке миллиардер предложил ей поужинать. Однако она просто рассмеялась, чтобы уйти от ответа.

Кроме того, шесть нынешних и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда и фирмы, управляющей состоянием Гейтса, утверждают, что эти и другие более недавние инциденты создавали некомфортную рабочую атмосферу. Автор материла подчеркнул, что миллиардер славился «неуклюжими» попытками проявить интерес к женщинам как в офисе, так и за его пределами. При этом поведение бизнесмена не было угрожающим, он не оказывал на своих избранниц давления и не ставил им ультиматумов, признались газете сотрудники.

Ранее The Wall Street Journal назвал возможные причины развода Гейтса с женой Мелиндой.

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