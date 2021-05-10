WSJ пишет о возможных причинах развода Билла и Мелинды Гейтс

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10 мая 2021, 10:22 Источник: The Wall Street Journa

Билл Гейтс, фото: соцсети

Издание The Wall Street Journal пишет о возможных причинах развода основателя американской корпорации Microsoft Билла Гейтса с женой Мелиндой. Билл Гейтс на прошлой неделе объявил о разводе с Мелиндой после 27 лет совместной жизни.

Журналисты WSJ от источников узнали, что семья распадается, возможно, из-за контактов бизнесмена с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Эпштейн в августе 2019 года погиб в тюрьме, куда был помещен по обвинению в секс-торговле несовершеннолетними.

Издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и на слова бывшего сотрудника благотворительного Фонда четы Гейтс, что контакты Билла с Эпштейном были «одним из источников для беспокойства» Мелинды еще в 2013 году. После встречи пары с Эпштейном Мелинда выразила мужу обеспокоенность, но он продолжил общение с финансистом.

WSJ также раскрыло, что супруга Билла Гейтса консультировалась с адвокатами по разводам еще в 2019 году. Она уже тогда якобы называла брак с ним «безвозвратно разрушенным».

Представитель Гейтса Брижитт Арнольд после этого заявляла, что бизнесмены общались по вопросам благотворительности. По ее словам, Гейтс сожалел и признавал, что встречи с Эпштейном были ошибкой.

Дочь Билла и Мелинды Гейтс прокомментировала развод своих родителей.

Агентство Bloomberg сообщило, сколько получила при разводе жена Билла Гейтса

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