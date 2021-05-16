Украина планирует отменить штрафы за въезд в Донбасс из России

Аргументы Недели → В мире 13+

16 мая 2021, 20:06 Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, фото: pixabay.com

Украина планирует внести изменения в законодательство и отменить штрафы за въезд на неподконтрольные Киеву территории Донбасса через Россию, это может произойти этим летом.

Об этом сообщил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. В настоящее время за такое нарушение порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории Донбасса действует штраф около 185-308 в долларовом эквиваленте, или примерно 13,4 тысяч – 22,8 тысяч в рублевом.

«Это большая проблема, которая связана с тем, что согласно действующему украинскому законодательству граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, они штрафуются <…> Конечно же, наши граждане по обе линии фронта не должны быть оштрафованы», — рассказал Арестович.

Снятие этого запрета еще должно быть одобрено в ряде ведомств.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости