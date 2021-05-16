Генсек ООН призвал Израиль и Палестину к переговорам

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16 мая 2021, 18:21

Антониу Гутерриш, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на внеочередном заседании Совбеза заявил, что единственным путем к урегулированию ближневосточного кризиса являются переговоры между израильской и палестинской сторонами.

По его словам, обе стороны должны немедленно прекратить боевые действия и начать диалог, поскольку обострение кризиса может привести к катастрофическим последствиям для всего региона. Генсек ООН на внеочередном заседании Совета Безопасности высокого уровня по палестино-израильскому урегулированию назвал насилие, в результате которого за последнюю неделю погибли почти 200 человек, «абсолютно ужасающим».

Гутерриш также указал, что чем дольше продолжается цикл насилия, тем сложнее достичь конечной цели - устойчивого мира.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля провел совещание с силовиками.

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