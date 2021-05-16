Премьер-министр Израиля провел совещание с силовиками

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16 мая 2021, 17:59 Источник: ТАСС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху собрал оперативное совещание с участием министра обороны Бени Ганца, главы Генштаба Авива Кохави и других, сообщили в канцелярии премьера.

Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

Нетаньяху в ходе телеобращения после экстренного совещания, которое транслируют основные каналы местного телевидения, заявил, что военные Израиля продолжат предпринимать действия против радикалов в секторе Газа, обстреливающих ракетами еврейское государство, что "займет некоторое время".

В Израиле заявили, что радикалы из Газы выпустили с 10 мая 2 900 ракет.

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