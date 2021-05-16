В Израиле заявили, что радикалы из Газы выпустили с 10 мая 2 900 ракет

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16 мая 2021, 13:44

Фото: соцсети

Израиль имеет дело в секторе Газа с организованными террористическими армиями, заявил глава армейского управления тыла. «С начала операции "Стражи стен" (10 мая) из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2 900 ракет, 450 из которых упали в самом секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила порядка 1 150 ракет. В ответ за последние 24 часа истребители и беспилотные летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по 90 террористическим объектам ХАМАС и "Исламского джихада" по всему сектору Газа», - говорится в заявлении израильских военных. Об этом сообщает «ТАСС».

«Среди пораженных целей - резиденции лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и его брата, возглавляющего отдел материально-технического обеспечения и кадров ХАМАС в Хан-Юнисе (город в секторе Газа). Обе резиденции использовались в военных целях террористической организацией ХАМАС», - добавили в пресс-службе.

Армия проинформировала, что в ночь на воскресенье были нанесены удары по офису главы отдела планирования и развития политбюро ХАМАС, дому командира одного из батальонов этого движения, а также по дому сотрудника военной разведки ХАМАС. «В рамках продолжающейся волны ударов по системе подземных туннелей ХАМАС около 30 целей были атакованы истребителями с использованием примерно 100 единиц управляемого вооружения. Были поражены десятки оружейных заводов и складов в Газе.

Эти террористические объекты располагались в домах военно-морских и десантных сил ХАМАС, в штабах противотанковых отрядов и наступательных киберподразделений ХАМАС», - указали в пресс-службе, отметив, что за сутки военные "нанесли удары примерно по 40 ракетным пусковым площадкам" на территории палестинского анклава.

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