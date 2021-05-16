Военный аналитик Данченко: российский ЧФ может одним залпом разгромить все корабли Шестого флота США в Средиземном море

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16 мая 2021, 17:44 Источник: «ПолитНавигатор»

Береговой ракетный комплекс «Бал», MOD Russia / globallookpress.com

Российский Черноморский флот (ЧФ) может одним залпом разгромить все корабли Шестого флота Соединенных Штатов в Средиземном море. Об этом заявил отечественный военный аналитик Александр Данченко.

Процитированный «ПолитНавигатором» специалист констатировал, что нынешние боевые возможности ЧФ превосходят те, которыми он обладал в советское время. По словам Данченко, оперативно-стратегическое объединение способно, не покидая мест своего базирования, уже первым залпом разгромить все флоты в Черном море и все суда американского Шестого флота в Средиземном.

ЧФ может применить для уничтожения противника ракеты «Москит», комплексы «Бал», «Бастион» и «Рубеж», отметил эксперт.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sohu написал, что маневр крейсера «Москва» вынудил американский корабль Hamilton в спешке покинуть Черное море.

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