Кулеба: Украина передала США список экстренных нужд украинской армии

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16 мая 2021, 17:30 Источник: REN-TV

Дмитрий Кулеба, фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Украина передала Штатам список самых экстренных потребностей вооруженных сил. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выразив уверенность, что Киев получит "определенное количество из этого перечня".

По словам Кулебы, Пентагон является "главным партнером Украины". Кулеба ничего не ответил на вопрос, готова ли Америка выполнить просьбу Украины о размещении на территории страны ракетных комплексов Patriot.

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