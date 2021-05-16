Вошедший в Черное море британский патрульный корабль Trent направился в Одессу
16 мая 2021, 17:05
Патрульный корабль Trent Военно-морских сил Великобритании, который ранее вошел в акваторию Черного моря, направляется в Одессу. Об этом сообщило сегодня в Twitter британское посольство в Турции.
Британский корабль зашел в Черное море 16 мая. Как сообщалось, силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за Trent.
"В сопровождении береговой охраны нашего друга и союзника - Турции - "Трент" проходит через прекрасный Босфор, направляясь к Одессе через Черное море", - говорится в сообщении британского дипломатического ведомства.
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