Черноморский флот приступил к слежению за патрульным кораблем Trent ВМС Великобритании

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за патрульным кораблем Trent ВМС Великобритании. Данную информацию предоставили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ.
В сообщении подчеркивается, что силы и средства Черноморского флота начали наблюдение за действиями патрульного корабля Trent Военно-морских сил Соединенного Королевства. Судно, о котором идет, речь зашло в акваторию Черного моря утром в воскресенье, 16 мая.
Напомним, несколько дней назад сообщалось, что экипажи военных кораблей Черноморского флота (ЧФ) постоянно выполняют задачи в Черном и Средиземном морях из-за сложной ситуации в этих регионах.
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