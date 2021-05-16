Черноморский флот приступил к слежению за патрульным кораблем Trent ВМС Великобритании

Аргументы Недели → В мире 13+

16 мая 2021, 12:41 Источник: ТАСС

морской бинокль, pixabay.com

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за патрульным кораблем Trent ВМС Великобритании. Данную информацию предоставили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ.

В сообщении подчеркивается, что силы и средства Черноморского флота начали наблюдение за действиями патрульного корабля Trent Военно-морских сил Соединенного Королевства. Судно, о котором идет, речь зашло в акваторию Черного моря утром в воскресенье, 16 мая.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что экипажи военных кораблей Черноморского флота (ЧФ) постоянно выполняют задачи в Черном и Средиземном морях из-за сложной ситуации в этих регионах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости