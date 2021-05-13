Черноморский флот несет дежурство в море из-за присутствия кораблей и самолётов НАТО в регионе

Аргументы Недели → Армия 13+

13 мая 2021, 13:13

Фото: соцсети

Экипажи военных кораблей Черноморского флота (ЧФ) постоянно выполняют задачи в Черном и Средиземном морях из-за сложной ситуации в этих регионах. Об этом сегодня, 13 мая, сообщило EADaily, ссылаясь на заявление командующего Черноморским флотом вице-адмирал Игоря Осипова.

«С учетом складывающейся обстановки в Черноморской морской зоне, Средиземном море нам постоянно приходится быть в море», — сказал Осипов на мероприятии, посвященному Дню ЧФ. «Зона ответственности осталась та же, задач стало больше, но мы справляемся», — добавил он.

Напоминаем, что в Черное море регулярно стали заходить корабли США и из союзников по НАТО, которые проводят учения недалеко от российских территориальных вод. Кроме того, силы ПВО Черного морского флота фиксируют авиацию стран Запада, в том числе разведывательную, у берегов Крыма.

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