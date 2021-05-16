Издание Sohu: Байден «разозлил Россию» провокациями флота США в Черном море

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16 мая 2021, 15:35 Источник: «ПолитРоссия»

Президент США Джо Байден, T.J. Kirkpatrick / globallookpress.com

Президент Джо Байден «разозлил Россию» провокациями флота Соединенных Штатов в Черном море. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайской интернет-прессы.

Издание Sohu констатирует, что Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу предпринимают провокационные шаги в Черном море. Так, 9 мая, когда в России праздновался День Победы, американский корабль Hamilton совершал маневры в акватории недалеко от государственных рубежей РФ. Это стало очередной попыткой давления на Москву, полагают авторы портала.

Они добавили, что в Черном море Hamilton сопровождал корвет «Павел Державин».

Также сайт отметил, что президент Джо Байден «разозлил Россию» действиями флота США. Ни к чему хорошему для Запада затеянная американским лидером «игра с огнем» не приведет, прогнозируется в публикации Sohu, которую пересказал ресурс «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее сегодня, издание National Defense Magazine написало, что Штаты готовятся к возможной будущей войне с РФ в Арктике.

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