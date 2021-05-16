«Репортер»: война между Арменией и Азербайджаном может возобновиться в любой момент

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16 мая 2021, 10:41 Источник: «Репортер»

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном может возобновиться в любой момент. На это указывается в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Прошлой осенью азербайджанская армия и армянские силы столкнулись на территории Нагорного Карабаха. Боевые действия прекратились после заключения соглашения, в соответствии с которым в регион отправились миротворцы РФ.

Портал «Репортер» пишет со ссылкой на экспертов, что война между Ереваном и Баку может возобновиться в любой момент. Это связано с тем, что после распада Советского Союза не была проведена делимитация границы, разделяющей две закавказские республики. Где именно пролегает граница на юге Армении «никто точно не знает», отмечается в процитированной публикации.

Сайт напомнил, что в минувшую пятницу армянский парламент проголосовал за постановление о «кризисной ситуации в приграничных районах» - Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областях. Официальный Ереван пошел на данный шаг после того, как в районе озера Севлич были замечены азербайджанские военные. Армянская сторона обвинила Баку в нарушении государственной границы.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в сети появилась информация, согласно которой расположенная в Армении 102-ая российская база перебрасывает силы в Сюникскую область.

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