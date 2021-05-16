Armenian Military Portal: 102-ая российская база перебрасывает силы в Сюникскую область, куда вторгся Азербайджан
16 мая 2021, 06:50
Расположенная на территории Армении 102-ая российская военная база перебрасывает силы в Сюникскую область, куда вторгся Азербайджан. Соответствующая информация появилась в социальной сети «ВКонтакте».
О передислокации военных РФ известил паблик Armenian Military Portal. В процитированном материале указывается, что решение о переброске было принято Москвой после обращения Еревана с просьбой об оказании помощи в связи с действиями Баку в Сюникской области.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, в интернете разместили публикацию, где говорится о том, что азербайджанская армия продвинулась на два километра вглубь Армении.
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