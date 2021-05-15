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Avia.pro: армия Азербайджана продвинулась на два километра вглубь Армении, Баку может попытаться отсечь Сюникскую область

, 09:31 Источник: Аvia.pro

Avia.pro: армия Азербайджана продвинулась на два километра вглубь Армении, Баку может попытаться отсечь Сюникскую область
Военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Азербайджанская армия продвинулась на два километра вглубь Армении, Баку может попытаться отсечь Сюникскую область. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.

Несколько дней назад в Ереване проинформировали о том, что в одном из районов Сюникской области появились военные Азербайджана, которые пытались осуществить действия, направленные на «корректировку границы».

Сайт Avia.pro пишет, что армяно-азербайджанские переговоры, прошедшие в связи с возникшей ситуацией, не увенчались успехом. Согласно приведенным порталом сведениям, силы Баку на данный момент продвинулись на два километра вглубь территории соседней страны.

Азербайджан может попытаться отсечь Сюникскую область от Армении, чтобы проложить коридор в Нахичевань, отмечается в процитированной публикации.

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