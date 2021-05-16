Из-за схода поезда с рельсов в США произошла утечка соляной кислоты

В городе Альберт-Ли, расположенном в американском штате Миннесота, в минувшую субботу сошел с рельсов поезд. Согласно последней информации журналистов, это стало причиной утечки соляной кислоты.
Примерно в 13:45 субботу по местному времени (21:45 по Москве) около 28 вагонов поезда компании Union Pacific сошли с рельсов городе в Альберт-Ли. Персонал поезда не пострадал, однако было установлено, что состав перевозил соляную кислоту.
Подчеркивается, что риск воздействия опасного вещества на человека через воздух отсутствует, но полиция попросила граждан не приближаться к месту происшествия.
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