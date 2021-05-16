В Нью-Йорке была открыта стрельба, пятеро пострадавших

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16 мая 2021, 08:33 Источник: NBC

Нью-Йорк, pixabay.com

В Бронксе, Нью-Йорк, вечером в субботу, 15 мая, была открыта стрельба. Согласно последней информации осведомленных сотрудников СМИ, в результате случившегося пострадали не менее пяти человек.

Установлено, что стрельба началась около 21.00 субботы по местному времени (4.00 воскресенья по Москве). Полиция прибыла на место происшествия, где нашла одного из пострадавших, другие люди, получившие ранения, самостоятельно направились в ближайший госпиталь.

Есть данные о том, что жизни пострадавших ничто не угрожает. Информации о причинах стрельбы и личности нападавшего не поступало.

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