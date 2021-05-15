На юго-западе Москвы охранник магазина выстрелил в ребенка на самокате

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15 мая 2021, 12:54 Источник: РИА Новости

самокат, фото: pixabay.com

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с выстрелом охранника магазина на юго-западе столицы в 10-летнего ребенка. Инцидент произошёл вечером 14 мая на улице Паустовского.

«По предварительной информации, около 23 часов 14 мая 10-летний мальчик без сопровождения матери катался на самокате у магазина на улице Паустовского. Охранник магазина, 21-летний мужчина, внезапно выстрелил в ребенка, предположительно, сигнальной ракетой», - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ребенок отделался синяком на руке.

В ходе проверки Черемушкинская межрайонная прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и о частной охранной деятельности, а также действиям матери по исполнению ею своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Следственный комитет тоже организовал проверку. Старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Москве Юлия Иванова уточнила, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Мальчику провели обследование в медучреждении.

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