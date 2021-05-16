Город Газа после серии взрывов остался без электричества

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16 мая 2021, 08:00 Источник: РИА "Новости"

сектор Газа, Mohammed Talatene/dpa

В ночь на воскресенье во всем городе Газа после серии взрывов пропало электричество. Соответствующую информацию предоставил корреспондент, который в настоящий момент находится на месте событий.

Подчеркивается что армия Израиля не сообщала о ракетных ударах по анклаву, однако есть информация о том, что на территории сектора Газа нередко падают ракеты.

В минувшую субботу ВВС Израиля нанесли удар по 15-этажному зданию, где находились офисы местных и зарубежных СМИ. Примерно за час до случившегося людей из помещений эвакуировали.

Напомним, вечером 10 мая ситуация в регионе резко обострилась. Столкновения мусульман с израильской полицией, которые начались после выселения некоторых палестинских семей из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.

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