Авиация Израиля разбомбила высотное здание, где располагались СМИ

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15 мая 2021, 16:07

Фото: соцсети

Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, журналисты покинули здание до атаки, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на Times of Israel и другие СМИ.

В частности, в здании работали журналисты агентства Associated Press, телеканала Al Jazeera. Как отмечает Jerusalem Post, примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о том, чтобы эвакуировать журналистов и жителей дома. Предположительно, незадолго до атаки люди его покинули. Офисы СМИ располагались в 15-этажном здании в Газе. Также в нем находились жилые квартиры и офисы различных компаний.

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