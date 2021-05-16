Предположение Avia.pro: Румыния в будущем может нацелить на корабли России норвежские ракеты Naval Strike Missile

Аргументы Недели → В мире 13+

16 мая 2021, 08:00 Источник: Аvia.pro

Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Входящая в Североатлантический альянс Румыния в будущем может нацелить на корабли Российской Федерации норвежские ракеты Naval Strike Missile (NRM). Соответствующее предположение высказано в материале, размещенном в сети.

Портал Avia.pro пишет, что Бухарест решил закупить противокорабельные ракетные комплексы Naval Strike Missile. Ожидается, что румынская сторона примет их на вооружение в 2024 году.

Авторы ресурса выдвинули версию, согласно которой в будущем данные ракеты могут быть нацелены на суда РФ.

В 2019 году военный эксперт из Польши Максимилиан Дура заявил, что NSM «позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в Россию или из России».

Ранее в воскресенье сайт Avia.pro предположил, что комплекс РЭБ «Красуха» мог сбить турецкий дрон Bayraktar TB2 в сирийском Идлибе в 2020-м.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости