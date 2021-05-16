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Появилось видео с места уничтожения израильского танка Merkava российским комплексом «Корнет» на вооружении ХАМАС

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Появилось видео с места уничтожения израильского танка Merkava российским комплексом «Корнет» на вооружении ХАМАС
Танк Merkava, Nir Alon / globallookpress.com

Появилось видео с места уничтожения израильского танка Merkava российским комплексом «Корнет», состоящим на вооружении палестинского движения ХАМАС. Данный ролик доступен в настоящий момент для просмотра в Twitter.

На кадрах, которые выложил накануне пользователь сайта Last Defender, можно увидеть клубы черного дыма рядом с грузовым автомобилем. В комментарии к видео указывается, что израильская бронемашина Merkava была уничтожена российским противотанковым комплексом «Корнет».

Некоторое время назад произошла эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС. В субботу сообщалось, что ВВС еврейского государства усиливают атаки на сектор Газа.

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