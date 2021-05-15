ВВС Израиля усиливают воздушные атаки на сектор Газа

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15 мая 2021, 12:42

Фото: соцсети

Представители израильской армии сообщили, что за последние несколько часов ею на территории сектора Газа уничтожены офис военной разведки ХАМАС, пусковые установки ракет класса «земля-земля», две группы боевиков. Об этом пишет «Интерфакс Украина».

В сообщении, размещенном в армейском Твиттере, отмечается, что с начала обострения обстановки в понедельник боевое крыло ХАМАС выпустило по израильской территории более 2 тыс. ракет. «ХАМАС расплачивается за свой террор», - подчеркнула пресс-служба ЦАХАЛ.

О готовности Израиля предпринять новые действия против боевиков ХАМАС заявил начальник генерального штаба армии обороны Израиля Авив Кохави.

«ХАМАС совершил серьезную ошибку, когда решил атаковать Израиль. Армия Израиля отвечает, действуя в соответствии с ранее подготовленными планами. У нас в запасе есть еще ряд действий, которые мы готовы предпринять в дальнейшем», - сказал он в ходе встречи с военными - операторами системы противовоздушной обороны «Железный купол» на юге Израиля.

В то же время, пресс-служба сообщила, что ХАМАС «намеренно размещает свою террористическую инфраструктуру в районах проживания гражданского населения, армия обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вред мирным жителям».

По данным СМИ, в результате атак израильтян в Газе погибли 126 палестинцев, из них - 34 ребенка. В Израиле в результате ракетных обстрелов погибли семь человек, включая двоих детей.

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