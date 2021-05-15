Пушков считает, что «арест Медведчука связан не с борьбой с олигархами, а с борьбой Зеленского за спасение своего рейтинга»

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15 мая 2021, 18:49 Источник: Алексей Пушков

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Арест украинского политика Виктора Медведчука связан не с борьбой с олигархами, а с борьбой президента Украины Владимира Зеленского за спасение своего падающего рейтинга.

Такое мнение выразил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука на Украине обвиняют в госизменене.

Суд в Киеве принял решение поместить политика под домашний арест на два месяца.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение киевского суда об аресте политика: "Зеленский опять изворачивается: арест Медведчука связан не с борьбой с олигархами, а с борьбой Зеленского за спасение своего падающего рейтинга, которому угрожает рост популярности партии Медведчука. И с зачисткой политического поля Украины от симпатизирующих России политиков".

Виктора Медведчука в России считают единственным украинским политиком, который может реально общаться с российскими властями.

Украинские власти могут предложить России обменять председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука на осужденных в России украинский граждан.

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