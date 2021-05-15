Черногория сняла ограничения для всех туристов на въезд в страну

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15 мая 2021, 14:43

Черногория, фото: pixabay.com

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что они готовы открыть границы для всех туристов со следующей недели. Отмечается, что гражданам РФ, Украины и Белоруссии въезд в страну разрешен без ПЦР-теста или подтверждения о вакцинации.

«Греция открыта для всех туристов, начали работать торговые точки, кафе, рестораны и отели, что указывает на то, чему мы должны следовать, так у нас подобные протоколы и подходы. Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами "Добро пожаловать на черногорское приморье!» - цитирует слова премьера пресс-служба правительства.

Ранее сообщалось, что с 25 мая Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами.

Министр туризма Греции Харис Теохарис рассказал, как будут встречать россиян на местных курортах.

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