Оперштаб: Россия возобновит авиасообщение еще с пятью странами

Аргументы Недели → Общество 13+

14 мая 2021, 22:44

самолет, фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что с 25 мая Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами. Решение принято под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой с учетом эпидемиологической обстановки.

В ведомстве отметили, что рейсы будут летать из Москвы два раза в неделю в Рейкьявик (Исландия) и Валлетту (Мальта), три раза в неделю - в Канкун (Мексика), Лиссабон (Португалия) и Джидду (Саудовская Аравия).

Кроме того, с 25 мая увеличат количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию. Будут летать три рейса в неделю из Владивостока в Сеул и по одному рейсу в неделю из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска. До семи рейсов в неделю будут отправляться по маршрутам Москва - Хельсинки и Санкт-Петербург - Хельсинки, Москва - Токио и Владивосток – Токио, а также начнет летать один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск - Токио.

Теперь для международных полетов вновь заработают аэропорты Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Ранее сообщалось, что с 14 мая Греция открыта для российских туристов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости