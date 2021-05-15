Появилось видео уничтожения ВКС России подземного укрытия джихадистов в сирийском Хомсе

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15 мая 2021, 13:38 Источник: «Русская весна»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео, на котором запечатлено уничтожение российскими ВКС подземного укрытия джихадистов в сирийском Хомсе. Данный ролик доступен для просмотра на YouTube.

Некоторое время назад разведка РФ совместно с сирийскими силовиками обнаружила в провинции Хомс подземное укрытие боевиков с развитой системой пещер и галерей. Бомбардировку данного объекта осуществили самолеты Су-24М и Су-34. Результатом воздушного удара стала ликвидация до двадцати исламистов, в их числе полевые командиры, пишет интернет-издание «Русская весна».

Ранее на текущей неделе тот же самый портал проинформировал о блокировке военными РФ американской колонны на территории арабской республики.

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