Появилось видео уничтожения ВКС России подземного укрытия джихадистов в сирийском Хомсе

Появилось видео, на котором запечатлено уничтожение российскими ВКС подземного укрытия джихадистов в сирийском Хомсе. Данный ролик доступен для просмотра на YouTube.
Некоторое время назад разведка РФ совместно с сирийскими силовиками обнаружила в провинции Хомс подземное укрытие боевиков с развитой системой пещер и галерей. Бомбардировку данного объекта осуществили самолеты Су-24М и Су-34. Результатом воздушного удара стала ликвидация до двадцати исламистов, в их числе полевые командиры, пишет интернет-издание «Русская весна».
Ранее на текущей неделе тот же самый портал проинформировал о блокировке военными РФ американской колонны на территории арабской республики.
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