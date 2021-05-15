National Interest: США готовят свой новый авианосец к противостоянию с Россией

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15 мая 2021, 10:39 Источник: «ПолитРоссия»

Авианосец США, US Navy / globallookpress.com

Соединенные Штаты готовят свой новый авианосец к противостоянию с Российской Федерацией. На это указывается в публикации, которая появилась некоторое время назад на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest (NI) констатировало, что новый авианосец типа Gerald R. Ford будет хорошо вооружен. Корабль получит способность своими силами отражать вражеские атаки, в том числе с применением боевой техники нового поколения.

Отмечается, что в ходе состоявшихся испытаний судно нанесло удары ракетами RIM-116 и Sea Sparrow, а также задействовало зенитную артиллерийскую систему Phalanx Mk-15.

Корабль готовится к противостоянию с РФ, чьи военные за последние годы получили много нового оружия для борьбы с авианосными группами, резюмируется в пересказанном «ПолитРоссией» материале NI.

Ранее в субботу сообщалось, что американские бомбардировщики отработали условный массированный удар по России со стороны Арктики.

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