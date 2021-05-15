Бомбардировщики США отработали условный массированный удар по России со стороны Арктики

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15 мая 2021, 08:56 Источник: Аvia.pro

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress, Tech. Sgt. Emerson Nuñez / globallookpress.com

Стратегические бомбардировщики США отработали условный массированный удар по Российской Федерации со стороны Арктики. Об этом говорится в материале, появившемся в сети.

Ресурс Avia.pro проинформировал, что на текущей неделе к государственным рубежам РФ со стороны Арктического региона подошли минимум два B-52 Stratofortress. Согласно имеющимся сведениям, данные самолеты отработали нанесение условного массированного удара по России.

Как сообщалось ранее сегодня, китайское издание Baijiahao написало, что Москва обескуражила Японию военными учениями в ответ на пограничные провокации этого восточноазиатского государства.

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