Baijiahao: Россия обескуражила Японию военными учениями в ответ на пограничные провокации Токио

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15 мая 2021, 07:20 Источник: «ПолитРоссия»

Корабли, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация обескуражила Японию своими военными учениями, организованными в ответ на пограничные провокации, которые предпринимает восточноазиатская страна. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Издание Baijiahao пишет, что Москве надоело терпеть провокационные действия Токио, поэтому она вывела в Японское море несколько крупных боевых кораблей. Последние приняли участие в стрельбах.

В публикации Baijiahao, которую пересказал портал «ПолитРоссия», отмечается, что эффектные и масштабные учения обескуражили Японию. Представители последней связались с военными Соединенных Штатов и попытались заручиться их поддержкой на случай непредвиденного развития событий.

Ранее в субботу сайт Avia.pro спрогнозировал, что США могут попытаться развернуть ядерное оружие у российских государственных рубежей.

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