Прогноз Avia.pro: США могут попытаться развернуть ядерное оружие у границ России

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15 мая 2021, 06:27 Источник: Аvia.pro

Подлодка, US Navy / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут попытаться развернуть ядерное оружие у границ Российской Федерации. Такой прогноз высказан в материале, опубликованном в сети.

Некоторое время назад стало известно, что в норвежский порт, расположенный недалеко от государственных рубежей РФ, зашла американская атомная субмарина. Как информирует портал Avia.pro, в руководстве скандинавской страны заверили, что на борту корабля отсутствуют ядерные боеголовки, однако данное заявление может не соответствовать действительности.

Сайт отметил, что появление подлодки США в Норвегии может быть подготовкой к созданию базы с оружием массового уничтожения у границ России.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Forbes написало, что экипаж российского Су-30 подглядел за «секретной операцией» французских ВКС над Черным морем.

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