ХАМАС озвучил требования для перемирия с Израилем

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15 мая 2021, 08:53

израильско-палестинский конфликт, фото: Khaled Omar/XinHua/globallookpress.com

Движение ХАМАС назвало посредникам в переговорах с Израилем требования для установления перемирия. Об этом сообщил в субботу, 15 мая, глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль.

Машааль отметил, что требования ХАМАС заключаются в выводе израильских силовиков из мечети аль-Акса, свободном доступе молящихся в нее, прекращении выселения жителей района Шейх-Джаррах и освобождении всех задержанных за время последней эскалации. При этом он пояснил, что «первоочередным условием является прекращение агрессии».

«Турция, Катар и Египет предпринимают усилия для деэскалации и прекращения израильских атак в секторе Газа и в Иерусалиме», - высказал собеседник в эфире телеканала TRT Arabic.

Ранее сообщалось, что жертвами авиаударов Израиля по сектору Газа стали сто двадцать шесть человек. С начала эскалации конфликта с территории палестинского анклава было выпущено более 2 тысяч ракет, из них примерно половина была обезврежена системой ПРО.

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