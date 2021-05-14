Минздрав Палестины: в результате ударов по сектору Газа погибли 126 человек, среди них дети и женщины

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14 мая 2021, 22:59 Источник: РИА Новости

израильско-палестинский конфликт, фото: Khaled Omar/XinHua/globallookpress.com

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что жертвами авиаударов Израиля по сектору Газа стали сто двадцать шесть человек, в том числе дети. Израильско-палестинский конфликт обострился 10 мая.

«… вследствие израильской агрессии против сектора Газа погибли 126 человек, в том числе 31 ребенок и 20 женщин. Девятьсот пятьдесят человек получили различные ранения», - пояснили в ведомстве в пятницу, 14 мая.

Отмечается, что с начала эскалации конфликта с территории палестинского анклава было выпущено более 2 тысяч ракет, из них примерно половина была обезврежена системой ПРО. В Израиле погибли семь мирных жителей и один военнослужащий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что палестино-израильский конфликт напрямую касается безопасности России.

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