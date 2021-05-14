Глава ВОЗ заявил о возможном росте смертности во второй год пандемии

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14 мая 2021, 20:59 Источник: ТАСС

медик, Фото: Xinhua/globallookpress.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что второй год пандемии новой коронавирусной инфекции может привести к большему числу смертей, чем первый.

«COVID-19 уже привел более чем к 3,3 млн смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать более смертоносным, чем первый», - пояснил он.

Гебрейесус считает, что в борьбе с коронавирусом необходимо применять «комбинацию мер» - вакцинацию и другие шаги в области общественного здравоохранения. Также глава ВОЗ призывает страны, которые имеют большие объемы вакцины, делиться с теми, у кого их нет. По его словам, механизм COVAX является «самым быстрым путем к обеспечению равноправной вакцинации».

COVAX - международный механизмом, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки, оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна коронавирусной инфекции.

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