Роуз Макгоуэн, Пейдж из «Зачарованных», назвала Байдена «убийцей»

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14 мая 2021, 17:54 Источник: RT

Роуз Макгоуэн, фото: face to face/Instagram/ globallookpress.com

Американская актриса Роуз Макгоуэн, сыгравшая роль Пейдж в сериале «Зачарованные», высказала свое мнение о президентстве Джо Байдена. Соответствующее видео опубликовало издание RT.

Макгоуэн отметила, что Джо Байден и Барак Обама устроили на Ближнем Востоке больше бомбардировок, чем любая другая страна. По ее словам, США так и не вывели войска из региона. Актриса напомнила, что действующий президент нанес удар по Сирии на третьей неделе после вступления в должность.

«Не делайте вид, будто вы не наемный убийца, будто вы не массовый убийца, орудующий в мировых масштабах. Вы причиняете вред, Джо Байден», - добавила Макгоуэн.

Актриса считает, что в США нет демократии - страной правит олигархия.

Ранее сообщалось, что шотландский актер Кевин Гатри, исполнивший роль волшебника мистера Абернати в серии фильмов «Фантастические твари» был приговорен к трем годам лишения свободы за преступление интимного характера.

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