Актер из фильма «Фантастические твари» сел в тюрьму за преступление интимного характера

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14 мая 2021, 16:49 Источник: The Sun

тюрьма, фото: pixabay.com

В пятницу, 14 мая, шотландский актер Кевин Гатри, исполнивший роль волшебника мистера Абернати в серии фильмов «Фантастические твари» был приговорен к трем годам лишения свободы за преступление интимного характера в отношении беспомощной женщины.

Инцидент произошел в ночь с 30 сентября на 1 октября 2017 года в Глазго. В судебном решении говорится, что в тот день 33-летний актер отдыхал в баре вместе со своим другом Скоттом Ридом. Они ждали знакомую, но по пути ей стало плохо, и мужчины отвезли ее домой к Риду, где уложили в постель. Однако пока друг Гатри пытался связаться с бригадой «скорой», актер воспользовался беспомощным положением женщины и вступил с ней в половой акт. Гатри отказался признавать свою вину, но на нижнем белье пострадавшей было обнаружено его ДНК.

Сама женщина заявила в суде, что «не осознавала, что происходит», и не смогла сразу сообщить о случившемся, поскольку «была напугана».

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