С 17 мая в Турции начнется «процесс нормализации» после локдауна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 14 мая, заявил, что с понедельника на территории страны начнется "процесс нормализации" после введенного в рамках борьбы с коронавирусом нового типа локдауна.
Эрдоган после пятничной молитвы заявил, что процесс контролируемой нормализации начнется в Турции, как и было обещано, 17 мая. С июня власти страны планируют существенно ослабить ограничительные меры, введенные из-за COVID-19, чтобы сделать еще более комфортной повседневную жизнь граждан.
Напомним, резкий рост числа зараженных коронавирусом нового типа в Турции начался в марте, а 16 апреля он достиг своего пика – в тот день заболели 63 082 человека.
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