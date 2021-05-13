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В Турции за сутки выявили 11 534 новых случая заболевания коронавирусом

, 22:06

В Турции за сутки выявили 11 534 новых случая заболевания коронавирусом
Турция, Стамбул, фото: pixabay.com

В Турции за сутки выявили 11 534 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В Минздраве Турции привели новые данные о ситуации с коронавирусом в стране. За сутки скончались 238 человек с подтвержденным коронавирусом.

По информации ведомства, с начала пандемии в Турции выявили всего 5 083 996 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего c начала распространения инфекции умерли 44 059 человек с ковидом, - передает RT.

Турецкие власти ранее приняли решение с 7 мая ужесточить условия локдауна, введённого из-за ситуации с коронавирусом. 

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