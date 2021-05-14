Количество случаев заражения COVID-19 в США за сутки увеличилось на 38 тысяч

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за минувшие сутки увеличилось на 38 087. Соответствующую информацию предоставил в пятницу университет Джонса Хопкинса.
Согласно последним данным, за прошедшие 24 часа в Соединенных Штатах Америки скончались 802 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Максимальный суточный прирост заражений COVID-19 в США – около 300 тысяч – был зарегистрирован в начале текущего года. В январе на территории страны также был выявлен максимальный суточный прирост летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нового типа – более 4,3 тысячи.
В общей сложности с начала пандемии в Штатах заболели более 32,8 миллиона человек, скончались свыше 584 тысяч пациентов с COVID-19.
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