Количество случаев заражения COVID-19 в США за сутки увеличилось на 38 тысяч

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14 мая 2021, 15:20 Источник: Университет Джонса Хопкинса

американские врачи, Keiko Hiromi/AFLO

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за минувшие сутки увеличилось на 38 087. Соответствующую информацию предоставил в пятницу университет Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, за прошедшие 24 часа в Соединенных Штатах Америки скончались 802 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Максимальный суточный прирост заражений COVID-19 в США – около 300 тысяч – был зарегистрирован в начале текущего года. В январе на территории страны также был выявлен максимальный суточный прирост летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нового типа – более 4,3 тысячи.

В общей сложности с начала пандемии в Штатах заболели более 32,8 миллиона человек, скончались свыше 584 тысяч пациентов с COVID-19.

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