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В результате взрыва в мечети в Афганистане погибли четыре человека

, 13:16 Источник: Twitter

В результате взрыва в мечети в Афганистане погибли четыре человека
скорая помощь в Афганистане, Sayed Mominzadah/XinHua

Взрыв прогремел в пятницу, 14 мая, в одной из мечетей Афганистана. Согласно последней информации местных журналистов, в результате случившегося погибли четыре человека, а пострадали еще двадцать.

Отметим, что ранее члены запрещенного в России радикального движения "Талибан" объявили о трех днях перемирия по случаю наступления мусульманского праздника разговения после окончания Рамадана. Они ввели запрет на вторжение боевиков на подконтрольные правительству территории. Глава Афганистана Ашраф Гани передал аналогичное обращение силовикам.

Напомним, священный для мусульман месяц Рамадан закончился 12 мая. На следующий день наступил праздник Ураза-байрам, который отмечается в течение трех дней.

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