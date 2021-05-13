Мусульмане в четверг отмечают праздник Ураза-байрам

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13 мая 2021, 08:28 Источник: РИА "Новости"

мечеть в Москве, Anton Kavashkin/Russian Look

В четверг, 13 мая, мусульмане отметят праздник разговения после поста священного месяца Рамадан – Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам). Муфтий Равиль Гайнутдин утром праздничного дня поздравил верующих.

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) заявил, что из-за коронавируса Рамадан в этом году стал непростым для общины.

Отмечается, что в связи с эпидемиологической ситуацией праздничные намазы в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях Москвы сегодня состоятся без прихожан – лишь при участии духовенства.

Муфтий также напомнил, что в Ураза-байрам после молитвы в мечетях проходят массовые трапезы, на которые, согласно традиции, приглашаются представители разных конфессий.

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