В столичный мечетях молитвы в Ураза-байрам пройдут без прихожан

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11 мая 2021, 17:45

Ураза-байрам, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московская Соборная, Историческая и Мемориальная мечети 13 мая не будут принимать прихожан на праздничную молитву. Об этом сообщило сегодня Духовное управление мусульман России.

Такое решение принято из-за ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. В Москве продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий. Молитву будут транслировать онлайн. Верующих попросили встречать Ураза-байрам дома. Трансляция из Соборной мечети на официальном YouTube-канале Духовного управления мусульман начнется 13 мая в 7 часов утра, на телеканале «Россия 1» — в 9 часов.

У верующих мусульман 12 апреля начался Рамадан.

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