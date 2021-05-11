В столичный мечетях молитвы в Ураза-байрам пройдут без прихожан
11 мая 2021, 17:45
Московская Соборная, Историческая и Мемориальная мечети 13 мая не будут принимать прихожан на праздничную молитву. Об этом сообщило сегодня Духовное управление мусульман России.
Такое решение принято из-за ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. В Москве продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий. Молитву будут транслировать онлайн. Верующих попросили встречать Ураза-байрам дома. Трансляция из Соборной мечети на официальном YouTube-канале Духовного управления мусульман начнется 13 мая в 7 часов утра, на телеканале «Россия 1» — в 9 часов.
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