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Россия предложила вакцину против COVID-19 партнерам по линии ООН и G20

, 12:21 Источник: ТАСС

Россия предложила вакцину против COVID-19 партнерам по линии ООН и G20
шприц, pixabay.com

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил в пятницу, 14 мая, что страна предложила свою вакцину против коронавируса всем партнерам по линии ООН, "двадцатки" и других объединений.

Напомним, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в среду, 12 мая, призвал Всемирную организацию здравоохранения признать российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V". Данный процесс, по его словам, идет.

В тот же день Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА сообщило, что рассчитывает на то, что уже в ближайшие недели сможет определиться с графиком одобрения российского препарата.

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