Генсек ООН Гутерреш призвал ВОЗ признать «Спутник V»

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12 мая 2021, 21:21 Источник: РИА "Новости"

генсек ООН Антониу Гутерреш, Lev Radin/Keystone Press Agency

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в среду, 12 мая, призвал ВОЗ признать российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V". Данный процесс, по его словам, идет.

"Мы, конечно, приветствовали бы признание ВОЗ вакцины "Спутник V", – заявил Антониу Гутерреш по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

Генсек ООН подчеркнул, что очень ценит предоставленную Россией сотрудникам организации возможность прививаться данным препаратом. По словам Гутерреша, "Спутник V" является одним из "ключевых элементов", который позволит решить проблему вакцинации.

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